برسالة من بزشكيان، وزير خارجية إيران يعتزم زيارة بغداد والقاهرة

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، غدًا الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة برسالة مكتوبة من الرئيس مسعود بزشكيان.

عراقجي يصل إلي بغداد والقاهرة برسالة مكتوبة

ويجري عراقجي هذه الأيام جولة مكوكية للبحث عن حل للأزمة الراهنة، مع ترقب هجوم إسرائيلي على بلاده.

ونقلت وكالة «نور نيوز» الإيرانية، عن مصدر في الخارجية العراقية، أن عراقجي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية، الأحد، لمواصلة مشاوراته الإقليمية.

عراقجي يحمل رسالة مكتوبة من الرئيس الإيراني

وحسب الوكالة الإيرانية، فإن عراقجي يتوجه خلال الأيام اللاحقة إلى القاهرة لاستعراض وجهات نظر البلدين بشأن التطورات الإقليمية.

وقالت تقارير صحفية إن عراقجي يحمل رسالة مكتوبة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن الإجراءات المتخذة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.