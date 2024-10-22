الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: كل دول المنطقة تقف بجوارنا وترفض الاعتداء على منشآتنا النووية

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

 قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن كل دول المنطقة أبلغتهم رفضها أي اعتداء على إيران وعلى منشآتها النووية.

إيران: دول المنطقة جميعها ترفض الاعتداء على إيران

 وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة لـ لهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

خطط الرد الإسرائيلي على إيران

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خطط الرد على إيران قدمت لصناع القرار ومحاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وجالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، موضحة أن إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.

وذكر مندوب إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفته بتوقيت وكيفية الرد الإسرائيلي على إيران: «هذه التصريحات تمثل تأييدًا ضمنيًّا ودعمًا أمريكيًّا واضحًا لعدوان إسرائيلي غير قانوني ضد إيران».

وأكد أن هذه التصريحات تناقض المزاعم المكررة للولايات المتحدة عن دعمها لخفض التوتر في المنطقة.

وطالبت إيران مجلس الأمن إدانة هذه الاستفزازات المتهورة بشكل صريح.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران.

إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل اغتيال نتنياهو الخارجية الايراني الرد الإسرائيلي علي ايران الولايات المتحدة إيران

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا

إسرائيل تبدأ العمل بمنظومة "ثاد" الأمريكية وتحديد موعد الهجوم على إيران خلال ساعات

ترامب: معظم الرهائن لدى حماس قتلوا وأؤيد ضرب إيران

الأكثر قراءة

أخبار مصر: السيسي يتوجه إلى روسيا، موقف جديد للزمالك من الانسحاب ورسالة إلى بيراميدز تثير جدلًا، كمين لرئيس الأركان الإسرائيلي

تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

محامي أحمد فتوح عن التصالح مع أسرة ضحية الدهس: إن شاء الله خير (فيديو)

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية