أخبار الرياضة اليوم، محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول، فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال، الاتحاد السكندري ينعي نجمه الأسبق شحتة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الفريق يدرس الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري.

وكتب أحمد سالم:" اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ود.حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة، لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلي القاهرة في أقرب وقت، بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأضاف: “يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر، بسبب قرار المسئولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم”.

أثار غياب نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي عن تدريبات فريق الزمالك في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الاثنين العديد من التساؤلات، بعد الأزمة التي حدثت يوم أمس مع مسئولي ملعب آل نهيان بالإمارات.

ولم يظهر نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في مران الزمالك اليوم بعد مثولهما أمام نيابة أبو ظبي، كما لم يظهرا في أي صور مع لاعبي الزمالك خلال جولة التسوق.

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن هوية طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمحدد لها مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشف مصدر مسئول بـاتحاد الكرة في تصريحات لفيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وبعد الاتفاق مع محمد فاروق رئيس لجنة الحكام وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة، استقر على الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة النهائية بكأس السوبر المصري بين القطبين.

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي الأهلي والعين الإماراتي، في مباراة الجولة الثانية من مباريات كأس القارات للأندية "FIFA" كأس إنتركونتيننتال 2024.

طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهاز المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الزمالك وذلك لدراسة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة الفريقين يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المحلي.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الاثنين، بعد الفوز على بيراميدز مساء أمس في نصف نهائي كأس السوبر.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

أسدل الستار، اليوم الإثنين، عن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز النادي الأهلي علي نظيره اليخت والمعادي وانتصار الزمالك أمام المقاولون العرب.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن طلبات الدولي المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في ظل دخول عامه الأخير في العقد الحالي.

محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا يرتبط بعقد مع ليفربول، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

عى نادي الاتحاد السكندري نجمه الأسبق شحتة الإسكندراني نجم الفريق في عصره الذهبي، وأحد نجوم منتخب مصر الوطني في فترة السبعينيات، الذي وافته المنية اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض

يعقد مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، اجتماعا لإصدار قرار حاسم بشأن أزمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعمر جابر، على خلفية الأزمة التي حدثت في استاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.