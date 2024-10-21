نهائي السوبر المصري، كولر يوصي معاونيه بهذا الأمر استعدادا للزمالك

طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهاز المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الزمالك وذلك لدراسة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة الفريقين يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المحلي.

وأوصى كولر معاونيه بأن يتضمن التقرير كافة نقاط القوة والضعف لجميع لاعبي الزمالك لدراستها قبل النهائي المنتظر بين القطبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك علي ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في نهائي بطولة السوبر المصري يوم الخميس المقبل، بعدما نجح الأهلي في التأهل بعد تخطي عقبة سيراميكا كليرباترا بنصف النهائي.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.