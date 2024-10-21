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فوز الأهلي والزمالك، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات

أسدل الستار، اليوم الإثنين، عن مباريات  الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز النادي الأهلي  علي نظيره اليخت والمعادي وانتصار الزمالك أمام المقاولون العرب. 

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية

المقاولون العرب ضد الزمالك 1-2  

 بيراميدز ضد إنبي 2-0   

البنك الأهلي ضد الجونة 5-0 

 بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري 4-2

الطيران ضد اتحاد بسيون 1-0 

الأهلي ضد  المعادي واليخت 4-0 

 فريق زد ضد مودرن سبورت 2-1 

 مسار ضد دلفي 2-0، احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.  

 

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