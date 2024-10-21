فوز الأهلي والزمالك، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية

أسدل الستار، اليوم الإثنين، عن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز النادي الأهلي علي نظيره اليخت والمعادي وانتصار الزمالك أمام المقاولون العرب.

نتائج مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية

المقاولون العرب ضد الزمالك 1-2

بيراميدز ضد إنبي 2-0

البنك الأهلي ضد الجونة 5-0

بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري 4-2

الطيران ضد اتحاد بسيون 1-0

الأهلي ضد المعادي واليخت 4-0

فريق زد ضد مودرن سبورت 2-1

مسار ضد دلفي 2-0، احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.