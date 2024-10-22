حالة من الجدل على ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو بعد رفع سعر الوقود.. مواطنون ضد الغلاء تطالب ببيع «العيش بالكيلو»

يعيش المواطنون في حالة ترقب لإعلان عن الزيادات في سعر الخبز السياحي والفينو، بالتزامن مع تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع سعر البنزين والسولار، الذي مر عليه 4 أيام، ومع تأكيدات أصحاب المخابز بأن رفع أسعار الخبز الحر والفينو حتمي مع ارتفاع سعر السولار.

توقعات بزيادة سعر الرغيف الحر 50 قرشًا على الأقل

ويالحديث عن الجدل الثائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسبة الزيادة المتوقعة، إذ توقع البعض أن يرتفع سعر رغيف الخبز السياحي أو الحر لتبدأ أسعاره من جنيه أو 1.25 جنيه للرغيف، وأن الزيادة المتوقعة هي 50 قرشًا في سعر الرغيف الفينو والإفرنجي على أقل تقدير، خاصة وأن أسعار السولار ارتفعت مرتين بعد أخر إعلان عن سعر الخبز السياحي والفينو.

زيادة في أسعار الخبز الحر السياحي مع رفع سعر الوقود

ومن جانبه؛ قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ إنه بكل تأكيد سيكون هناك زيادة في أسعار الخبز الحر السياحي بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي

وتوقع «غراب» أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي غير كبيرة، موضحًا أن الشعبة العامة للمخابز عقدت عقد لقاءات مع أصحاب المخابز السياحي لحساب قيمة الزيادة الجديدة، وأنه من المقرر يتم الانتهاء من تحديد قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز السياحي، خلال يومين وذلك بعد الاتفاق والتنسيق مع أصحاب المخابز.

رفع سعر السولار لن يؤثر على أسعار رغيف الخبز المدعم

أما محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأكد أن قرار رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار رغيف الخبز المدعم؛ وأن هذا ما أعلنه وزير التموين؛ وأن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل الزيادة التي طرأت على السولار.

محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز، فيتو

الحكومة ملتزمة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم

واستطرد: إن الحكومة ملتزمة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم المقرر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، من خلال استمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

المخابز تترقب اجتماع اللجنة متابعة وتسعير الخبز السياحي

وأوضح أن المخابز الخاصة بإنتاج الخبز السياحي والفينو تترقب قرار لجنة متابعة وتسعير الخبز الحر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديد تكلفة إنتاج الخبز الحر السياحي والفينو وما طرأت عليه من تغيرات، وتحديد هل هذه المتغيرات تساهم في رفع سعر الخبز أم لا.

عودة أسعار الدقيق للارتفاع وتأثيرها على تكلفة الإنتاج

وتابع «عبدالجواد» أن أسعار الدقيق مستخرج 72% رغم عودتها لإرتفاع بعد فترة انخفاض؛ إلا أنها طن الدقيق مازل سعره أقل من 16 ألف جنيه وهي حدود سعرية أمنة لن تأثر في التكلفة الحالية.

مطالب بتشكيل لجنة محايدة لحساب تكلفة رغيف الخبز السياحى

وفي سياق متصل؛ طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك برئاسة محمود العسقلاني؛ وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة محايدة لحساب التكلفة الجديدة لرغيف الخبز السياحى فى ظل تصريحات متضاربة من شعبة المخابز بشأن رفع سعر الرغيف متأثرًا بزيادة سعر الوقود.

وشدد «السعقلاني» على ضررورة أن يمثل في اللجنة كل الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك وشعبة المخابز بالغرفة التجارية.

رغم انخفاض الدقيق ظلت أسعار رغيف الخبز السياحي عند مستواها

وأوضح أن سعر رغيف الخبز ارتفع بالتزامن مع ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر مستخرج 72%، الذي وصل إلى 35 ألف جنيه قبل عام ونصف تقريبا، وعلى الرغم من انخفاض سعر الدقيق إلى ما دون 14 ألف جنيه؛ إلا أن سعر الرغيف ظل عند مستواه السعري ولم يهبط بالنسبة التى انخفض بها الدقيق من 35 إلى 14 ألف جنيه.

الخبز السياحي لم يتراجع سعره بالرغم من انخفاض الدقيق

وتابع «العسقلاني» أن الخبز السياحي لم يتراجع سعره بالرغم من انخفاض الدقيق الذي يعد المكون الأكبر للرغيف المؤثر في تكلفة إنتاجه، مضيفًا أنه يطالب بتشكيل لجنة محايدة لمواجهة استغلال بعض الأصوات العالية من الشعبة الذين يسعون لتحقيق مكاسب خرافية دون ضابط أو رابط ودون مساءلة من الحكومة والمجتمع المدنى المدافع عن المستهلكين.

المطالبة بفرض معيار يضمن وصول الخبز للمواطن بالكيلو وليس بنظام الأرغفة

وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل وفرض معيار محاسبى يضمن وصول الخبز للمواطن بالكيلو وليس بنظام الأرغفة، مضيفًا: «إلى جانب ضرورة الاتفاق على سقف أرباح لا يتجاوزه «أثرياء أفران الخبز السياحى» على حساب البقية الباقية من الطبقة المتوسطة الذين لا يحصلون على الخبز المدعم».