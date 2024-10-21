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اقتصاد

بعد ارتفاع سعر الوقود، رسالة من مواطنون ضد الغلاء لـ التموين بشأن الخبز السياحى

العيش السياحى , فيتو
العيش السياحى , فيتو

 طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء ، وزارة التموين بتشكيل لجنة محايدة يمثل فيها جهاز حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك وشعبة المخابز بالغرفة التجارية، وذلك لحساب التكلفة الحدية لرغيف الخبز السياحى فى ظل تصريحات متضاربة من شعبة المخابز حول رفع سعر الرغيف تأثرا بزيادة سعر الوقود.


وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن “سعر الرغيف ارتفع حينما بلغ سعر طن الدقيق الفاخر استخراج ٧٢% إلى 35  ألف جنيه قبل عام ونصف العام تقريبا، وقد انخفض سعر الدقيق إلى ما دون 14  ألف جنيه وظل سعر الرغيف فى أعلاه ولم يهبط بالنسبة التى انخفض بها الدقيق من 35  إلى 14 ألف جنيه، هذا رغم انخفاض الدقيق وهو المكون الأكبر للرغيف”.

وأضاف: “لا يجب استغلال بعض الأصوات العالية من الشعبة لتحقيق مكاسب خرافية دون ضابط او رابط ودون مساءلة من الحكومة والمجتمع المدنى المدافع عن المستهلكين”.
 

 

وطالب العسقلانى وزارة التموين بالتدخل العاجل وفرض معيار محاسبى يضمن وصول الخبز للمواطن بالكيلو وليس بنظام الأرغفة والاتفاق على سقف أرباح لا يتجاوزه أثرياء أفران الخبز السياحى على حساب البقية الباقية من الطبقة المتوسطة الذين لا يحصلون على الخبز المدعم.

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جمعية مواطنون ضد الغلاء وزارة التموين اتحاد جمعيات حماية المستهلك محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

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