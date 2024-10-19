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اقتصاد

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

سعر رغيف الخبز المدعم
سعر رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع السولار، فيتو

سعر رغيف الخبز، قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز: إنه بكل تأكيد هناك تأثير على زيادة تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود.

تكلفة الزيادة الجديدة في أسعار السولار على الخبز المدعم

وأضاف:"إنتاج الشوال الواحد من الدقيق لإنتاج رغيف الخبز المدعم سيزيد حوالي 30 جنيها، ولتثبيت سعر رغيف الخبز المدعم يجب على وزارة التموين أن تتحمل الزيادة في أسعار السولار".

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أول إجراء من شعبة المخابز بشأن سعر رغيف الخبز البلدي بعد ارتفاع أسعار الوقود

رسالة لوزارة التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

وأكد: لا زيادة في أسعار الخبز المدعم في حالة تحملت الحكومة ممثلة في وزارة التموين الزيادة الجديدة في أسعار السولار، مشيرًا الي أن وزير التموين أعلن تحمله زيادة أسعار السولار الجديدة لتثبيت أسعار الخبز المدعم.

 

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