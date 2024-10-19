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اقتصاد

رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة للرغيف السياحي (فيديو)

ارتفاع اسعار الخبز
ارتفاع اسعار الخبز السياحي، فيتو

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، موقف أسعار الخبز الحر السياحي بعد تحريك أسعار السولار والبنزين.

 

زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي

وأكد "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":  أنه بكل تأكيد سيكون هناك زيادة في أسعار الخبز الحر السياحي بعد زيادة اسعار الوقود.

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

تحديد نسبة الزيادة في اسعار الخبز السياحي 

وأضاف: نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي لن تكون كبيرة، ونقوم بعقد لقاءات مع أصحاب المخابز لحساب قيمة الزيادة الجديدة.

ولفت إلي أنه خلال يومين يتم الانتهاء من تحديد قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز السياحي، بعد الاتفاق والتنسيق مع أصحاب المخابز.


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