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القنطرة شرق تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات (صور)

القنطرة شرق تشن حملة
القنطرة شرق تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات عن اراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية.  

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نتائج الحملة المكبرة 

وتمكنت الحملة من تنفيذ 5 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وقوات إنفاذ القانون. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

 

مشتملات حالات الإزالة 

وتمثلت  الإزالات في تنفيذ 5 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 5 قراريط و11سهم عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.  

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 12 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

الالتزام بالجدول الزمني 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

تشديدات على التعامل الفورى حيال حالات التعد 

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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