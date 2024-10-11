تشغيل تجريبي ناجح لمستشفى القنطرة شرق المركزى (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن مستشفى القنطرة شرق المركزي دخلت حيز التشغيل التجريبي منذ عدة أيام بتشغيل معظم الأقسام بنجاح وذلك لخدمة أهالى قرى مركز ومدينة القنطرة شرق.



معلومات عن المستشفى

وتبلغ مساحة المستشفى 10 آلاف متر مربع،وتضم أقسام الإستقبال والطوارئ،قسم الحضانات بقوة 6 حضَّانات،العناية المركزة بسعة 9 أسره، قسم الداخلي بسعة 35 سريرا، قسم الأشعة، المعمل، قسم العلاج الطبيعي، قسم العيادات الخارجية بسعة 14 عيادة، قسم الغسيل الكلوي بسعة 14 ماكينة، قسم للعمليات بسعة 2 غرفة عمليات(صغرى،كبرى وعمليات للنسا والتوليد).



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تشغيل باقى الأقسام

وأضافت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن المستشفى تعمل على تسريع وتيرة العمل لتشغيل باقي الأقسام.



وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة تفقدت مستشفى القنطرة شرق المركزي الجديد لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد سير العمل بقسم الاستقبال

استهلت وكيل وزارة الصحة الزيارة بتفقد انتظام سير العمل بقسمى الإستقبال والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات جراحة،عظام قلب،وأنف واذن وإطمأنت على تواجد الفريق الطبى،وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

واستكملت بتفقد قسم الغسيل الكلوي، والتقت بالطاقم الطبي والمرضى واستمعت إليهم واطمأنت على انتظام جلسات الغسيل الكلوى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة،وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات.

وتابعت وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام الصيدلية واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة،وباقى الأقسام المساعدة فى المستشفى كالمغسلة والمطبخ وتابعت توريد المواد الغذائية.

كما تابعت موقف توريد الفرش الطبي والغير طبي الذى تم توريده مؤخرا، ووجهت بسرعة استكمال فرش أقسام العناية المركزة والداخلى لبدء العمل بها استعدادًا لانضمام المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل،حيث تمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

الجدير بالذكر، أنه تم إستلام مستشفى القنطرة شرق المركزي إداريًا بعد الانتهاء من تطويرها يوليو الماضى والمستشفى حاليا بصدد نقل الخدمات الطبية تدريجيًا إستعدادًا للافتتاح الرسمى وتخدم المستشفى حوالى 69 ألف نسمة بمنطقة القنطرة شرق وجلبانة.

أبرز المرافقون خلال الجولة

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة كل من الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي الدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطرة شرق المركزي، الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

