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محافظات

المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة قتل جارهم في القليوبية

السجن المشدد 7 سنوات
السجن المشدد 7 سنوات

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل؛ لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "كتر" وشومة، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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ضبط المتهمين بقتل شخص في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4485 لسنة 2024 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد رم"، 23 سنة، نجار مسلح، و"علي ع ا"، 26 سنة، عامل نظافة، و"علي رم"، 17 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون المريح دائرة مركز شبين القناطر، لأنهم في 21 / 2 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه إسماعيل محمد أحمد إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه إثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (كتر)، وأداة (شومة)، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ثم أمسك به وتكبيله من يديه للمتهم الأول الذي كال له ضربة استقرت علي رأسه حال تواجد المتهم الثالث - علي مسرح الجريمة للشد من أذرهم ، ومانعًا لمن يقم للحيولة دون التعدي عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة بالقليوبية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض (كتر) وأداتين (شومة) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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