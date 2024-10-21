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الكشف على 113 حالة خلال قافلة طبية بجامعة بنها

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو

 نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمركز شباب ميت نما، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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قافلة طبية بجامعة بنها 

 جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.


وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.


وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام"، وتم الكشف علي 113 حالة تنوعت ما بين 37 حالة باطنة، و37 حالة أطفال، و39حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

 

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بداية جديدة لبناء الإنسان د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ناصر الجيزاوي

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