جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لبائع خضار وفاكهة، لاتهامه بقتل بائع اخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي الافتراس بسوق الفاكهة، فسدد خلالها طعنة به بسكين في صدره فسقط غريقا في دماءه، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8683 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1776 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "أنور م أ"، 35 سنة، بائع خضار وفاكهة، مقيم العطارة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه محمد صابر إبراهيم سيد علي أبو شادي، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلي إثر خلف بينهما على أولوية الافتراش بسوق الفاكهة، نشبت مشادة فيما بينهما سرعان ما تطورت لمشاجرة على إثرها انعقدت عزيمته على قتله واستل سلاح أبيض "سكين"، وكال له ضربة استقرت بالصدر باستخدام السلاح أنف البيان، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقاتكما أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون ترخيص.