وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تنظم ورشة عمل لإعداد كوادر جديدة

أكد محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام لمحافظة الشرقية قيام الوحدة بتنفيذ ورشة عمل تأهيلية، بالاشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة من 20 / 10 وحتى 22 / 10 / 2024 بالتنسيق مع ٢٥ من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى إعداد كوادر من تلك المؤسسات.

تعزير الارتقاء بحقوق الإنسان في الشرقية

وذلك لتكون قادرة على تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كذلك التعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى النهوض بجميع الحقوق في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حقوق الإنسان تُعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهى مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان كما إنها غير قابلة للتجزئة سواء أكانت حقوقًا مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية، فهي جميعًا حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني تساعده على ممارسة كافة حقوقه.