محافظ الشرقية يختتم جولته بمركزي الحسينية والزقازيق

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته التفقدية للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشرعات الجارية ومتابعة سير انتظام العمل بالمشروعات الخدمية القائمة بمركزي الحسينية والزقازيق محافظة الشرقية.

مشروع توسعات محطة معالجة صرف العصلوجى

وذلك بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي العصلوجي بمدينة الزقازيق والمقامة على مساحة ١٢ فدانا وتعمل بطاقة استيعابية ٩٢ ألف م ٣ / يوم وبتكلفة 600 مليون جنيه، لخدمة قرى المسلمية وبني عامر والزرقية وكفر يوسف أبو حاكم - بهجات - منطقة المهندسين - منطقة الزند - منطقة غرب الزقازيق ومنطقة الزقازيق بحري ومنطقة الصينية وكفر النصر وبنايوس منطقة التجنيد ومشتول القاضي كفر الحمام وقرية خليل العزازي

المهندس خالد غريب يقدم شرحا للمشروع

قدم المهندس خالد غريب مدير تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع جنوب الشرقية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات مشروع توسعات محطة المعالجة

والتي شملت المدخل والمصافي وأحواض تركز الحمأة وأحواض الترسيب الإبتدائي وأحواض التهوية السطحية وأحواض الترسيب النهائي وأحواض التجفيف ومبنى التوليد والمحولات وومبنى الكلور والمخزن والورشة

ما يضمه المشروع

يضم المشروع 13 محطة رفع، وهى التجنيد والزقازيق بحري وغرب الرئيسية و الحسينية الرئيسية وكفر الزند الفرعية وكفر الحصر وبنايوس الفرعية والمسلمية وبني عامر والزرقية وكفر يوسف سلامة وكفر أبو حاكم وبهجات وخليل العزازي

وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المرحلة الأولى من محطة معالجة صرف صحي الزقازيق والمقامة علي مساحة 27 فدانا، والتي من المقرر أن تعمل بطاقة 80 ألف م3/ يوم

القرى التى تخدمها المحطة

وذلك لخدمة قرى الطاهرة والغار وكفر محمد حسين وهرية رزنة والعصلوجي وكفر عوض الله حجازي وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100% وجار أعمال الاستلام الابتدائي تمهيدًا لتشغيله تجريبًا وافتتاحه رسميًا لتقديم مشروع صرف صحي آمن سليم للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز لتقديم مشروعات صرف صحي آمنه وسليمة للمواطنين.

رافق المحافظ المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق و يسري راشد رئيس حي أول والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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