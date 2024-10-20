محافظ الشرقية يأمر بإزالة مبنى مخالف بالحسينية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بإزالة مبني تحت الإنشاء مخالف لاشتراطات الترخيص بقرية جزيرة سعود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه

جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات الخدمة بالحسينية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بعدد من المشروعات الخدمية المقامة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية حيث تلاحظ للمحافظ وجود مبنى تحت الإنشاء ليوجه بمراجعة الرخصة الممنوحة لصاحبة حيث تبين مخالفته لاشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية المحددة.

الإزالة حتى سطح الأرض

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز الحسينية باستقدام معدات الحملة الميكانيكية وإزالة السملات والأعمدة الخرسانية المخالفة وتسويتها بسطح الأرض وتحرير المحاضر اللازمة للمخالف واتخاذ ما يلزم قانونًا.

الازالة فى المهد وتفعيل القانون

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بقرية جزيرة سعود لتقاعسها عن تنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال صاحب المخالفة.

المحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالقوانين

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والإشتراطات الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكدًا أن المحافظة تتصدى بحسم لمحاولات البناء المخالف والعشوائي.

تعليمات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور اليومي لرصد ومتابعة أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير وإزالتها فورًا في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الموافقون للمهندس محافظ الشرقية

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجًك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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