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رياضة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

دونجا
دونجا

 يدلي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأقوالهما اليوم أمام نيابة أبو ظبي بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه.

ويتم التحقيق مع دونجا ومصطفى شلبي في الوقت الحالي وهناك محاولات لحل الأزمة بصورة ودية خلال الساعات المقبلة. 

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

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