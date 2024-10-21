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معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى المزن، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الواقعة، دلائل قدرة الله عز وجل، مبينا معنى المزن في الآية الكريمة.

سورة الواقعة

قال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69)».

سورة الواقعة الآية 68
سورة الواقعة الآية 68

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لبعض آيات سورة الواقعة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ذكر - سبحانه - الدليل الثالث على إمكانية البعث، وعلى كمال قدرته - تعالى - فقال: (أَفَرَأَيْتُمُ المآء الذي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المزن أَمْ نَحْنُ المنزلون لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ)، أي: وأخبرونى - أيضا - عن الماء الذي تشربونه.

سورة الواقعة الآية 69
سورة الواقعة الآية 69

معنى المزن

وأكمل الشيخ طنطاوي: أأنتم الذين أنزلتموه من ( المزن ) أي: من السحاب أم نحن الذين أنزلناه؟، لا شك أننا نحن الذين أنزلناه، ولا تستطيعون إنكار ذلكن لأن إنكاركم لذلك يعتبر نوعا من المكابرة المكشوفة، والمغالطة المفضوحة، وتخصيص هذا الوصف، وهو ( الذي تَشْرَبُونَ ) بالذكر، مع كثرة منافع الماء، لأن الشرب أهم المقاصد التي من أجلها أنزل - سبحانه - الماء من السحاب.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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