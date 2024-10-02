معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

معنى غساقا، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة النبأ، ما يذوقه الكافر من العذاب في النار، كما بيَّن معنى غساقا في الآية الكريمة.



سورة النبأ الآية 25

قال تعالى: «إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا».

سورة النبأ الآية 25

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ( إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ) والحميم: هو الماء الذى بلغ الغاية في الحرارة، والغساق: هو ما يسيل من جلودهم من القيح والدماء والصديد، يقال: غسق الجرح - كضرب وسمع - غسقانا، إذا سالت منه مياه صفراء، أي: أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون في جهنم شيئا من الهواء البارد، ولا من الشراب النافع.



ماذا يذوق الكافر من العذاب في النار؟

وأضاف الشيخ طنطاوي: لكنهم يذوقون فيها الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة والصديد الذي يسيل من جروحهم وجلودهم، فالاستثناء في قوله (إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا)، استثناء منقطع، لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء، وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب في شيء.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.