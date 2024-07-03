معنى مدهنون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 81 من سورة الواقعة

معنى مدهنون، شرح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الواقعة، بعض المعاني اللغوية التي يصعب فهمها مثل معنى مدهنون، كما بيّن سبب إعراض المشركين عن القرآن بهذه الطرق.

سورة الواقعة الآية 81

قال تعالى: «أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ».

سورة الواقعة الآية 81

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 81 من سورة الواقعة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: الاستفهام في قوله- تعالى-: أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ للإنكار والتوبيخ، وهو داخل على مقدر، والمراد بالحديث: القرآن الكريم، وما تضمنه من هدايات وإرشادات وتشريعات.

معنى مدهنون

وتابع الشيخ طنطاوي: وقوله: مُدْهِنُونَ من الإدهان وأصله جعل الجلد ونحوه مدهونا بشيء من الدهن ليلين، ثم صار حقيقة عرفية في الملاينة والمسايرة والمداراة ومنه قوله- تعالى-: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»، والمراد به هنا: تظاهر المشركين بمهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من قرآن كريم، وإبداؤهم من اللين خلاف ما يبطنون من المكر والبغضاء، ويصح أن يكون الإدهان هنا: بمعنى التكذيب والنفاق، إذ أن هذه المعاني- أيضا- تتولد عن المداهنة والمسايرة.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الإعراض عن الحق

وأضاف طنطاوي: أي: أتعرضون- أيها المشركون- عن الحق الذي جاءكم به رسولنا صلى الله عليه وسلم فتظهرون أمامه بمظهر المداهن والمهادن، الذي يلين أمام خصمه، ولا يقابله بالشدة والحزم: مع أنه في الوقت نفسه يضمر له أشد أنواع السوء والكراهية؟.. إذا كان هذا شأنكم، فاعلموا أن تصرفكم هذا لا يخفى علينا؟!.. وقوله- سبحانه- وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معطوف على ما قبله من باب عطف الجملة على الجملة، والكلام على حذف مضاف.

المداهنة والملاينة

وأتم طنطاوي: والمعنى: أتعرضون عن هذا القرآن على سبل المداهنة والملاينة، وتجعلون شكر نعمة رزقنا لكم به. وبالمطر الذي لا حياة لكم بدونه، أنكم تكذبون بكونهما من عند الله- تعالى- فتقولون في شأن القرآن، أساطير الأولين، وتقولون إذا ما أنزلنا المطر عليكم: مطرنا بسبب نوء كذا. أي: بسبب سقوط النجم في جهة المغرب من الفجر.