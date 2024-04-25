الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

ثقوب السحاب، فيتو
ثقوب السحاب، فيتو

ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك،  إبراهيم الجروان،  أن وكالة «ناسا» الفضائية التقطت صورًا من الفضاء لظاهرة ثقوب السحاب التي تشكلت أمام سواحل فلوريدا.

الأجسام الطائرة أمام سواحل فلوريدا

وأكد الجروان،  أن ثقوب السحب تبدو كأنها دائرة كبيرة أو شكل بيضاوي تم قطعه بدقة من السحب، مشيرًا إلى أن الظاهرة فريدة وتبدو غريبة جدًا.

 

ولفت إلى أن الناس اعتقدوا منذ فترة طويلة أنها علامات على صحون طائرة أو غيرها من الأجسام الطائرة المجهولة، مبينًا أن بلورات الجليد المتساقطة تسبب ثقوبًا في السحب، حيث تأتي بلورات الجليد هذه من السحب العالية أو تنتج عن الذيل السحابي للطائرات.

Advertisements

وذكر أنه إذا كانت درجة حرارة ورطوبة الهواء مناسبة تمامًا، فإن بلورات الجليد المتساقطة سوف تمتص الرطوبة من الهواء وتستمر في النمو، موضحًا أنه عند امتصاص بخار الماء الموجود في الهواء، يزداد معدل تبخر قطرات الماء الموجودة في السحابة، ما يؤدي إلى تجويف فتحة في السحابة.

وأضاف أنه بعد ذلك ستستمر بلورات الجليد الأثقل فأثقل في التساقط، لتشكل سحابة على شكل تجويف أسفل فتحة السحابة.

txt

نقل تربة المريخ إلى الأرض، ناسا تعلن عن أكبر مهمة أمريكية فى الفضاء

txt

زراعة الخضراوات على سطح القمر، خطة جديدة لوكالة "ناسا"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلوريدا ناسا علوم الفضاء الإمارات

مواد متعلقة

نقل تربة المريخ إلى الأرض، ناسا تعلن عن أكبر مهمة أمريكية فى الفضاء

زراعة الخضراوات على سطح القمر، خطة جديدة لوكالة "ناسا"

ناسا تبحث عن 4 أشخاص لتجربة محاكاة الحياة على المريخ لمدة عام
ads

الأكثر قراءة

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

محافظ الكاش تتوقف عن العمل من الآن وحتى هذا التوقيت

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون

مش أول ضحية، النيابة تكشف تفاصيل مروعة عن تجارة الأعضاء بعد العثورعلى جثة طفل شبرا

منوعات

المزيد

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

المزيد
الجريدة الرسمية