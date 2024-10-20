أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي السوبر المصري.. مواعيد مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز.. وأرقام تاريخية لمحمد صلاح بـ “البريميرليج”

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

السوبر المصري، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن الحكم الدولي أمين عمر، سيدير مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس المقبل.

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مباريات الدور الأول في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد بالأمس جاء لقاء بيراميدز في غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة تاريخية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على تشيلسي 2-1، مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من عمر البريميرليج.

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

وقعت مشادة عابرة بين مصطفى شلبي لاعب الزمالك وعبد الواحد السيد مديرالكرة، عقب استبدال اللاعب في مباراة بيراميدز التي جمعتهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي.

أصدر نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي، بيانا بشأن تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء خوض التدريب.

عانى النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من لعنة طاردته منذ 351 دقيقة، في الدوري الإنجليزي.

ورغم البداية المثالية التي حققها هالاند منذ انطلاق الموسم مع مانشستر سيتي بتسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات، إلا أنه لم يسجل أو يصنع مع مانشستر سيتي في آخر 3 جولات وبالتحديد منذ 351 دقيقة.