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أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي السوبر المصري.. مواعيد مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز.. وأرقام تاريخية لمحمد صلاح بـ “البريميرليج”

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

أمين عمر يدير نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

 

السوبر المصري، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن الحكم الدولي أمين عمر، سيدير مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس المقبل.

 

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مباريات الدور الأول في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

 

أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد بالأمس جاء لقاء بيراميدز  في غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.


الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر المصري (صور)

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

بهدفه في تشيلسي، محمد صلاح يدخل القائمة التاريخية في الدوري الإنجليزي

حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة تاريخية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على تشيلسي 2-1، مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من عمر البريميرليج.

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من  نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

وقعت مشادة عابرة بين مصطفى شلبي لاعب الزمالك وعبد الواحد السيد مديرالكرة، عقب استبدال اللاعب في مباراة بيراميدز التي جمعتهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي.

 

بعد حادث فريق الدراجات، نادي 6 أكتوبر يكشف التفاصيل وحالة المصابين

أصدر نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي، بيانا بشأن تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء خوض التدريب.

لم يسجل أو يصنع، لعنة تطارد هالاند مع مانشستر سيتي منذ 351 دقيقة

عانى النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من لعنة طاردته منذ 351 دقيقة، في الدوري الإنجليزي.

ورغم البداية المثالية التي حققها هالاند منذ انطلاق الموسم مع مانشستر سيتي بتسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات، إلا أنه لم يسجل أو يصنع مع مانشستر سيتي في آخر 3 جولات وبالتحديد منذ 351 دقيقة.

سوبر مصري مثير في الإمارات، الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، والأهلي يقصي سيراميكا كليوباترا بصعوبة، كلاسيكو جديد بعد شهر من البطولة الإفريقية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

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