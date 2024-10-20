الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 ، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

 وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر المصري (صور)

السوبر المصري، سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي بعد 75 دقيقة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

الأهلي الزمالك السوبر المصرى الأهلى والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري موعد مباراة الاهلي والزمالك موعد نهائي السوبر المصري

مواد متعلقة

السوبر المصري، سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي بعد 75 دقيقة (صور)

السوبر المصري، الأهلي يتقدم على سيراميكا 2-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور)

احتفالات هستيرية من زيزو وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز بالسوبر المصري (فيديو)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك سيراميكا

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

السوبر المصري، فخري لاكاي يتعادل لـ سيراميكا أمام الأهلي (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي بعد مرور 30 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية