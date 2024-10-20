سوبر مصري مثير في الإمارات، الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، والأهلي يقصي سيراميكا كليوباترا بصعوبة، كلاسيكو جديد بعد شهر من البطولة الإفريقية

أسدل الستار على الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام حاليا في دولة الإمارات، والذي كان حماسيا ومثيرا لما شهدته المباراتان من أداء وأحداث.

وجمع الدور نصف النهائي للسوبر المصري بين الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيما تواجه في الناحية الأخرى فريقا بيراميدز بطل الكأس والزمالك صاحب الكارت الذهبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

قمة جديدة بين الأهلي والزمالك بعد أقل من شهر من السوبر الإفريقي

وتقام قمة جديدة للكرة المصرية بين الأهلي والزمالك بعد أقل من شهر من قمة السوبر الإفريقي والتي كانت يوم 27 سبتمبر الماضي.

وفاز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

افتتح التسجيل للنادي الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء فيما تعادل للزمالك ناصر منسي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها الأبيض لصالحه.

وبكل تأكيد يسعى النادي الأهلي لرد الاعتبار من خسارة السوبر الإفريقي وحسم لقب السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

فيما يسعى الزمالك لتأكيد أحقيته بلقب السوبر الإفريقي وتكرار الفوز على الأهلي في نهائي السوبر المصري ولتكون أفضل انطلاقة للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويتواجه الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

رد عبد الواحد السيد

فيما قال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة لـ فيتو أن الأزمة انتهت سريعا ولم يتم احتجاز ثلاثي الزمالك في الأساس.

وأضاف: لم يتم احتجاز لاعبي الزمالك في الملعب كما تم تداوله.

أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد بالأمس جاء لقاء بيراميدز في غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "ارتكبنا خطأ كبيرا استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم".



وقال: "لم نلعب مباراة سهلة، وكان لقاء صعب أمام منافس صعب جدًا، واعتمدنا في بعض الأحيان الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل".



ووجه جوميز التهنئة للاعبي بيراميدز والمدير الفني على المباراة الكبيرة، وشدد على أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق الفوز في المباراة.

وتابع قائلًا:" نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، ويتم متابعة حالة نبيل عماد دونجا لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه".

وأضاف المدير الفني:" هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقي اللاعبين يتواجدون بمرور الوقت في المباريات".

وأوضح أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق مثلما حدث في لقاء بيراميدز، وشدد على أن الزمالك تدريب جيدًا على ركلات الترجيح ونجح في تسجيل الخمس ركلات".

وأوضح المدير الفني أنه تحدث مع أحمد محمود بشأن عدم مشاركته في مباراة اليوم، وشدد على أنه من الممكن أن يغير في التشكيل خلال النهائي.

وأضاف أن زياد كمال يتواجد مع الفريق منذ الموسم الماضي، ولكنه دخل مع الفريق بمرور الوقت، وأكد أن شيكابالا شارك في مباراة اليوم لأنه ليس أسطورة النادي، ولكنه أفضل حاليًا من الناحية البدنية، ودفع به لأنه كان يرغب في الدفع بلاعب يستحوذ على الكرة ويستغل المساحات في خط دفاع بيراميدز.



واختتم جوميز قائلًا:" الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب في التتويج ببطولة السوبر المحلي".