بعد حادث فريق الدراجات، نادي 6 أكتوبر يكشف التفاصيل وحالة المصابين

أصدر نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي، بيانا بشأن تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء خوض التدريب.

وأكد نادي 6 أكتوبر في بيان رسمي، أن حادث فريق الدراجات أسفر عن نقل 7 لاعبين إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وأغلبهم حالته مستقرة.

وأكد نادي 6 أكتوبر في بيانه أن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي يتابعون حالة اللاعبين المصابين بشكل مستمر، كما تم تحرير محضر ضد السائق المتهور الذي اصطدم باللاعبين أثناء تدريبهم.

وتابع البيان: "يتواجد الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس النادي منذ اللحظة الأولى بالمستشفى مع اللاعبين للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم.

شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي

فيما كشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات، حيث وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

سيارة تدهس 8 من لاعبي فريق للدراجات

وأصيب 8 من لاعبي فريق للدراجات، صدمتهم سيارة أثناء مران الفريق بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي الدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع، وأصيب 8 لاعبين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.