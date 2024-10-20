بهدفه في تشيلسي، محمد صلاح يدخل القائمة التاريخية في الدوري الإنجليزي

حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة تاريخية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على تشيلسي 2-1، مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من عمر البريميرليج.

وأحرز محمد صلاح هدفا من ضربة جزاء، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء المقام على ملعب أنفيلد.

وسجل اللاعب المصري هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكنه كتب رقمًا تاريخيا في البريميرليج.

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي

ودخل محمد صلاح قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 162 هدفًا منذ انضمامه إلى تشيلسي في يناير 2014 قبل رحيله معارا إلى فيورنتينا الإيطالي ثم روما الإيطالي ثم رحيله إلى ليفربول في صيف 2017.

وأصبح صلاح متساويا مع جيرمين ديفو نجم توتنهام الأسبق بنفس الرصيد (162 هدفًا)، كما أنه على بعد هدف واحد من روبي فاولر نجم ليفربول الأسبق.

ويتصدر هذه القائمة آلان شيرر نجم نيوكاسل يونايتد الأسبق برصيد 260 هدفًا وخلفه هاري كين نجم توتنهام السابق والذي يلعب حاليًا مع بايرن ميونخ الألماني برصيد 213 هدفًا.

ويحتل واين روني نجم مانشستر يونايتد الأسبق المركز الثالث برصيد 208 أهداف ثم أندريو كول برصيد 187 هدفًا وسيرجيو أجويرو بفارق هدف.

ويحتل فرانك لامبارد نجم تشيلسي المركز السادس في ترتيب الهدافين برصيد 177 هدفًا بفارق هدفين عن تييري هنري نجم آرسنال صاحب المركز السابع.