الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: نتنياهو بيسمع كلامي

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح لرئاسة دونالد ترامب، إن هناك فرصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بعد مقتل (استشهاد) يحيى السنوار، وحسن نصر الله.

ترامب يكشف عن مكالمة له مع نتنياهو غدا

وأضاف ترامب خلال حوار له مع قناة العربية السعودية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، يستمع إلي عندما أتحدث معه، ولدي مكالمة معه غدا، أنا لست الرئيس الآن، وأتمنى أن أكون قريبا ولكن لا يزال علينا الفوز بالسباق الانتخابي الأمريكي.

ترامب يتحدث عن قدرته فى السيطرة على الأوضاع

وتابع ترامب: لو كنت رئيسا لما بدأت تلك الحرب أبدا، وما كان ليقتل كل هؤلاء الناس سواء في غزة أو لبنان، وكل المدن والمناطق المدمرة، وما كانت لتحدث أحداث 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- هذا هو الأهم لم يكن ليحدث كل ذلك.

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وشدد ترامب على أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما حدث 7 أكتوبر والحرب في لبنان وغزة، ولما غزت روسيا أوكرانيا

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ترامب يحيى السنوار حسن نصر الل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السباق الانتخابي الأمريكي

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