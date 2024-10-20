الانتخابات الأمريكية على المحك.. نتنياهو يوجه ضربة قاضية لهاريس لصالح ترامب..وهذه أسباب تراجع شعبية بايدن واستبعاد فوزه

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في ال٥ من شهر نوفمبر القادم.

موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

ويشهد السباق الانتخابي تنافسا كبيرا بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وذلك في ظل تحديات كبيرة تواجهها إدارة الرئيس بايدن ونائبته هاريس، والتي سيكون لها تأثير سلبي على موقفها في الانتخابات.

ومن أبرز الملفات التي تؤثر على الانتخابات الأمريكية، هي الأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

نتنياهو يوجه الضربة القاضية لهاريس

وفي ظل فشل إدارة الرئيس بايدن في إقناع إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، تراجعت فرص المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس للفوز بالانتخابات الأمريكية.

وهذا ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية، أنه بعدما كانت كامالا هاريس متفوقة في استطلاعات الرأي على منافسيها دونالد ترامب، تراجعت شعبيتها مؤخرا مع اقتراب موعد الانتخابات خاصة بين فئة الشباب.

وحمل الشارع الأمريكي كامالا هاريس وبايدن مسؤولية الفشل في وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما اعتبرته التقارير أنه ضربة قاصمة وجهها نتنياهو لهاريس لصالح ترامب.

ويطمح نتنياهو لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وينتظر منه مكاسب سياسية لصالح إسرائيل وتصب في مصلحة نتنياهو.

وأشاد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أمس السبت، بالوضع الذي وصلت إليه إسرائيل في حربها على غزة ولبنان، مطالبًا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بتجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ترامب يطالب نتنياهو بتجاهل بايدن

وكشف ترامب، خلال حدث انتخابي في بنسلفانيا، أنه تلقى في اليوم الأخير اتصالًا هاتفيًا من نتنياهو الذي أخبره أنه "لا يستمع للرئيس جو بايدن"، فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة ولبنان وعدم توجيه ضربة قوية لإيران، حيث أشاد ترامب بهذه الخطوة.

وقال ترامب، الطامح للعودة للبيت الأبيض في انتخابات 5 نوفمبر: "اتصل بي بيبي وقال لي إنه لا يستمع إلى بايدن"، مضيفًا: "قلت له إن إسرائيل لم تكن لتكون في هذا الوضع إذا فعل ذلك".

وأضاف: "من المدهش أن بيبي قال إنه لا يستمع إلى بايدن. لو استمع إليه لما كانت إسرائيل في الوضع الذي هي فيه. إنهم في وضع أقوى بكثير الآن مما كانوا عليه قبل 3 أشهر، هذا أمر مؤكد"، حسب تعبيره.

وسخر ترامب من بايدن قائلًا: "كل ما قاله لإسرائيل هو عكس الواقع تمامًا. إنه الخبير الأعظم في السياسة الخارجية في التاريخ. إذا قمت بعكس كل ما اقترحه في كل مرة، فستُعتبر أعظم رئيس في السياسة الخارجية في التاريخ".

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