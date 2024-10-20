تغذية الشعر وتقويته من الجذور من الأمور المهمة التى تمنع تساقط الشعر وتحافظ على جمال ولمعانه وتحميه من التقصف.

وتغذية الشعر تحتاج أولا تغذية الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، مع الترطيب اليومى، وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وتقويته من الجذور.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت الخروع

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

5 قطرات زيت إكليل الجبل (روزماري)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطى زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون جيدًا.

اضيفي العسل واخلطى حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

قومى بتسخين المزيج قليلًا حتى يصبح دافئًا، لكن لا تتركيه يغلي.

قسمى شعرك إلى خصلات، ثم ضعى المزيج على فروة الرأس والشعر باستخدام أطراف الأصابع.

دلكى فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

غطي شعرك بقبعة دش أو منشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة على الأقل، ويمكنك تركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

اشطفى شعرك جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.

استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

تغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.