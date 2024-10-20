الأحد 20 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طرق العناية بالشعر بعد انقضاء فصل الصيف

العناية المكثفة بالشعر،
العناية المكثفة بالشعر، فيتو

بعد انقضاء فصل الصيف، يصبح الاهتمام بصحة الشعر أمرًا ضروريًا بسبب تعرضه لعوامل بيئية قاسية مثل أشعة الشمس الحارقة، المياه المالحة في البحر، والكلور في حمامات السباحة.

كل العوامل السابقة تؤدي إلى جفاف الشعر، فقدانه اللمعان، وتعرضه للتقصف والتلف. لذلك، يجب اتخاذ خطوات للعناية بالشعر بعد انتهاء الصيف لإعادة ترطيبه وتقويته.

 

خطوات العناية بالشعر خلال فصل الخريف
 

حمام زيت للشعر
حمام زيت للشعر

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر بعد فصل الصيف تتطلب اتباع روتين خاص يركز على الترطيب العميق، التغذية الجيدة، وحماية الشعر من العوامل البيئية الضارة. 

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن أفضل عناية بالشعر يكون باستخدام منتجات تحتوي على مكونات طبيعية، والابتعاد عن العادات التي تضر بالشعر مثل الأدوات الحرارية والعلاجات الكيميائية.

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، فيما يلي طرق العناية بالشعر بعد انقضاء فصل الصيف.

1. الترطيب العميق للشعر
يعد الترطيب من أهم خطوات العناية بالشعر بعد التعرض للشمس والماء المالح. هذه العناصر تسحب الرطوبة من الشعر، مما يجعله هشًا وجافًا. 
يمكن استخدام الأقنعة المرطبة التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند، الألوفيرا، أو زبدة الشيا. 
هذه المكونات تعمل على اختراق جذور الشعر وترطيبه بعمق. 
يُطبق ماسك ترطيب عميق مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لاستعادة المرونة واللمعان.

 

2. قص الأطراف المتقصفة
الشعر يتعرض للتقصف نتيجة الجفاف والتعرض المستمر لأشعة الشمس والماء المالح أو الكلور. لذلك، يجب قص الأطراف المتقصفة لمنع التلف من الانتشار لباقي الشعر. قص الأطراف يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر الصحي ويمنح الشعر مظهرًا أكثر حيوية.

 

3. استخدام الشامبو المناسب
اختيار الشامبو المناسب بعد الصيف له دور كبير في الحفاظ على صحة الشعر. 
يُفضل استخدام الشامبو الذي يحتوي على مكونات طبيعية وخالٍ من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين. 
شامبوهات الترطيب والزيوت الطبيعية تساعد على تنظيف فروة الرأس دون تجفيف الشعر. يمكن أيضًا اختيار شامبو يحتوي على مكونات مغذية مثل البروتينات وفيتامين E التي تعزز صحة الشعر وتعيد له النعومة.

 

4. تجنب الأدوات الحرارية
بعد فصل الصيف، يكون الشعر أكثر عرضة للتلف، ولذلك يجب تقليل استخدام الأدوات الحرارية مثل المكواة والمجففات. هذه الأدوات تسهم في زيادة الجفاف والتقصف. في حالة الضرورة، يُفضل استخدام واقٍ حراري قبل استعمال أي أداة حرارية، واختيار إعدادات الحرارة المنخفضة.

 

5. التغذية الداخلية
تأثير الصيف على الشعر لا يقتصر فقط على العوامل الخارجية؛ التغذية الداخلية تلعب دورًا مهمًا أيضًا. تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية مثل أوميغا-3، البروتينات، الفيتامينات (خاصة فيتامين E وB)، والمعادن مثل الزنك، يعزز صحة الشعر من الداخل. هذه العناصر الغذائية تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه. يُنصح أيضًا بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

 

6. التدليك بزيوت طبيعية
استخدام الزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس يمكن أن يساعد في تحفيز الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر. زيوت مثل زيت الأرجان، زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون تحتوي على عناصر مغذية تغذي الشعر وتحميه من الجفاف. يمكن تسخين كمية صغيرة من الزيت وتدليك فروة الرأس بها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله. هذه العملية تساعد على تنشيط فروة الرأس وترطيب الشعر بعمق.

 

7. الحماية من العوامل الخارجية
بعد انقضاء الصيف، يستمر الشعر في التعرض لعوامل بيئية قاسية مثل الرياح والهواء الجاف في الخريف والشتاء. لذا يجب حماية الشعر بارتداء القبعات أو تغطيته عند الخروج في أوقات الرياح أو البرودة الشديدة. يمكن أيضًا استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات واقية تحمي الشعر من التأثيرات البيئية الضارة.

العناية بالشعر
العناية بالشعر

8. العناية بفروة الرأس
العناية بفروة الرأس لا تقل أهمية عن العناية بالشعر نفسه. يمكن استخدام مقشرات فروة الرأس الطبيعية لإزالة الخلايا الميتة والشوائب التي قد تسد المسام وتؤثر على صحة الشعر. مقشرات مثل السكر مع زيت جوز الهند يمكن أن تساعد في تنظيف فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

 

9. الابتعاد عن العلاجات الكيميائية
من الأفضل تجنب العلاجات الكيميائية بعد فصل الصيف لأن الشعر يكون في حالة ضعف. علاجات مثل الفرد الكيميائي أو الصبغات القوية يمكن أن تزيد من التلف. إذا كان لا بد من استخدام هذه العلاجات، يُفضل الانتظار حتى يتعافى الشعر ويستعيد قوته.
 

أبرزها بيكربونات الصوديوم وخل التفاح، البدائل الطبيعية لغسل الشعر دون شامبو

للعناية به، زيوت الطبيعية مناسبة لكل أنواع الشعر

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