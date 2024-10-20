صادرات مصر من البصل المجفف تسجل 48 مليون دولار خلال 2023

كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، احتلال مصر المركز الثالث عالميا في تصدير البصل المجفف خلال العام الماضى 2023 مستحوذة على 10% من إجمالى صادرات السوق العالمية للبصل المجفف بأشكاله المختلفة، سواء كان مقطعًا، كاملًا أو بدرة التى تخضع جميعها تحت البند الجمركى 071220.

وأضافت الدراسة التي استعراضها د تميم الضوي نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن حجم الواردات العالمية للبصل المجفف ينمو سنويا من حيث القيمة بنحو 7% ونحو 6% من حيث الكمية.

د تميم الضوى

قيمة الصادرات العالمية للبصل المجفف بلغت خلال العام الماضى

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الصادرات العالمية بلغت خلال العام الماضى نحو 502 مليون دولار بحجم كميات بلغ 271 ألف طن، مقارنة بنحو 404 مليون دولار فى 2014، كما بلغت صادرات الشركات المصرية حوالى 17 ألف طن بقيمة 48 مليون دولار.



أهم الدول المصدرة للبصل المجفف حول العالم



وسلطت الدراسة الضوء على أهم الدول المصدرة للبصل المجفف حول العالم، والتى تصدرتها الهند بصادرات بلعت قيمتها نحو 167 مليون دولار خلال العام الماضى جعلتها تستحوذ على نحو 36% من الصادرات العالمية.

حيث بلغ إجمالى صادراتها من حيث الكمية نحو 90 الف طن بمتوسط سعر للطن يصل إلى 1851 دولارًا.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل النمو السنوى لهذا القطاع فى الهند يصل إلى 10 % من حيث القيمة 9 % من حيث الكمية.



فى المرتبة الثانية بين أكثر الدول المصدرة، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية التى استحوذت على 15% من السوق العالمي بقيمة صادرت بلغت 68 مليون دولار، بكميات بلغت 22 الف طن بمتوسط سعرى يصل إلى 3064 دولار للطن، وأوضحت الدراسة أن هذا السوق يشهد تراجعا سنويا فى القيمة والكمية بمعدل 2%.

48مليون دولار صادرات البصل المجفف بإجمالي 15.8 الف طن



وذكرت الدراسة أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة بين أهم الدول المصدرة بإجمالى صادرات بلغت قيمته 48 مليون دولار، وكميات بلغت 15.8 الف طن ومتوسط سعرى بلغ 2900 دولار للطن، لتستحوذ بذلك على 10% من الصادرات العالمية خلال العام الماضى.

ونوهت إلى أن ما يميز مصر أنها شهدت معدلات نمو كبيرة بلغت 15 % من حيث القيمة و14 % من حيث الكمية.

وقالت الدراسة إن الصين تحتل المرتبة الرابعة الصين بقيمة صادرت بلغت 42 مليون دولار، بنسبة 9% من السوق العالمي، ومتوسط سعر للطن بلغ 2931 دولارًا، ثم ألمانيا التى تستحوذ على 5 % من حصة الصادرات العالمية بصادرات بلغت 25 مليون دولار وبكمية بلغت 6436 طن، تليها فرنسا بـ5% وأسبانيا بـ5 %، ثم ماليزيا بـ3% وهولندا بـ3%.

الدول المستوردة

وعن أهم الدول المستورة، كشفت الدراسة أن ألمانيا تصدرت أهم الدول المستوردة للبصل المجفف بواردت بلغت خلال العام الماضى نحو 60 مليون دولار وكمية بلغت 21,254 طن لتمثل 12 % من إجمالى الواردات العالمية

وأوضحت الدراسة أن معدلات النمو السنوى أمام البصل المجفف فى السوق الألمانى بلغ 3% من حيث القيمة و2% من حيث الكمية، بمتوسط سعر للطن يصل إلى بلغ 2842 دولارًا خلال 2023.

وفى المرتبة الثانية، جاءت انجلترا التى استحوذت على نسبة 7% من السوق العالمى بواردت بلغت 34 مليون دولار لنحو 11,573 طن، ومتوسط سعر للطن بلغ 2896 دولارًا، ونوهت الدراسةأن معدلات النمو السنوية فى هذا السوق بلغت 6 % من حيث القمية و0% من حيث الكمية.

وذكرت الدراسة أن اليابان تحل ثالثا من حيث أكثر الأسواق استيرادا للبصل المجفف بقيمة بلغت 33 مليون دولار وكميات وصلت لنحو 6 الف طن تقريبا لتستحوذ بذلك على 6% من الواردات العالمية.

وأوضحت أن متوسط سعر الطن فى اليابان يصل إلى 4900 دولار ليكون الأعلى عالميا، يليها كندا بقيمة 25 مليون دولار تمثل 5% من الواردت العالمية، ثم هولندا بقيمة 24 مليون دولار وبذات النسبة تقريبا، يليها البرازيل بـ5%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4 %، تليها أندونيسا بـ 4 %، ثم بلجيكا بـ 3%، ثم أسبانيا بـ 3%، ثم روسيا بـ 2%، ثم فرنسا بـ 2%.

أهم الأسواق أمام الشركات المصرية

كشفت الدراسة أن الأسواق الأوروبية والأمريكية واليابانية الأكثر استقبالا للصادرات المصرية من البصل المجفف، وهو ما يعنى تميز المنتج المصرى وجودته العالية،

وأوضحت أن هولندا أكبر الدول المستوردة للبصل المجفف من مصر بقيمة 10 ملايين دولار بكمية 3696 طن لتسحوذ بذلك على نحو 21% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية فى هذا القطاع، تليها ألمانيا بقيمة 7 ملايين دولار بكمية 2449 طن وبنسبة 14%

تليها اندونيسيا بقيمة 4.3 مليون دولار وبكميات بلغت 1650 طن لتستحوذ بذلك على نحو 9% من الإجمالى، ثم اليابان بنحو 4 ملايين دولار بكمية 1404 أطنان بنسبة 8%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التى استحوذت على 7% من اجمالى الصادرات بقيمة 3.6 مليون دولار لكميات وصلت لـ 1167 طن، ثم المملكة المتحدة بقيمة ورادت وصلت لـ 2.8 مليون دولار بحجم 866 طن بنسبة 6%، كذلك كان للأسواق الأفريقية نصيبا من صادرات القطاع ممثلة فى السنغال التى استحوذت على 3% من إجمالى الصادرات.

وأشارت الدراسة إلى أن سعر الطن من البصل المجفف المصرى وصل إلى هولاندا بنحو 2882 دولار، وإلى ألمانيا بنحو 2800 دولار، وإلى أندونيسيا بنحو 2900 دولار، وإلى اليابان بنحو 2900، وإلى الولايات المتحدة بنحو 3000 دولار، وإلى أنجلترا بنحو 2600 دولار.

الفرص المستقبلية

وعن صادرات العام الحالى، أوضحت الدراسة أن صادرات اول 7 اشهر من العام الجارى شكلت 14 الف طن بقيمة 42 مليون دولار مقابل 11 ألف طن خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 39 % من حيث القيمة.

وذكرت الدراسة أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن الشركات المصرية أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أسواق ألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة وبلجيكا وأسبانيا وأندونسيا بعكس أسواق هولندا وكندا اللتان يتوقع تراجع الصادرات المصرية من البصل المجفف إليهما.



وأوضحت الدراسة أن الفرص التصديرية المتاحة للسوق الألمانى تصل إلى نحو 10 ملايين دولار، لاسيما وأن لا تطبق على المنتجات المصدرة من مصر رسوم جمركية في حين تصل هذه الرسوم إلى 12.8% لباقى الدول

كذلك الحال بالنسبة لإنجلترا التى تحظى بإمكانية تصدير تصل إلى 8.5 مليون دولار بـ0% رسوم جمركية، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التى تفرض رسوم جمركية لبند البصل المجفف تصل إلى 30% ومع ذلك هناك إمكانية لوصول الصادرات المصرية إلى نحو 5.5 مليون دولار، كذلك هناك فرص لمضاعفة صادراتنا إلى بلجيكا لنحو 4.7 مليون دولار مقابل 2.5 مليون دولار، وفرصة لزيادة صادراتنا إلى إسبانيا بحوالى 276 ألف دولار.