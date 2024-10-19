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جامعة دمنهور تعقد أولى الجلسات التعريفية حول سوق الصناعات الغذائية (صور)

ندوة حول الصناعات
ندوة حول الصناعات الغذائية بجامعة دمنهور، فيتو

عقد المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة دمنهور اليوم أولى جلساته التعريفية بحضور المهندس محمود السويدي ـ مدير الإنتاج بإحدى شركات الصناعات الغذائية والألبان (ريفي)، وحضور عدد كبير من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور  إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور أحمد هلال ـ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.


 

ندوة حول الصناعات الغذائية بجامعة دمنهور، فيتو
ندوة حول الصناعات الغذائية بجامعة دمنهور، فيتو


 

استهل "هلال" الجلسة بتوضيح الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب، ومنها دعم إجراء دراسات متابعة بشكل دوري للخريجين والطلاب على مستوى الجامعة واستطلاعات للرأي حول مهارات المشروعات، وعقد موائد مستديرة مع أصحاب العمل للحصول على معلومات كمية ونوعية حول كيفية دمج الخريجين في سوق العمل، ومدى الرضا عن مهارات الخريجين، وكذلك الاحتياجات المرتبطة بمهارات القوى العاملة والتوظيف؛ وتعزيز تقديم خدمات بشكل ميسر للطلاب ذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات التي تعود بالنفع على طلاب وخريجي الجامعة.


 ودارت المناقشات حول تحديات سوق العمل في مجال الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وكيفية مواكبة هذه التحديات، ثم تم التأكيد على ضرورة دراسة الأسواق العالمية والمحلية لمعرفة أجود أنواع المنتجات وأماكن إنتاجها وزراعتها، ومعرفة احتياجات المستهلك ومتابعة المنتجات الجديدة وتطورها، وكذا دراسة السوق الخارجي وكافة المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر علي الجودة أو السعر وكيفية التعامل معها.


 

 


 

كما تم التشديد على أهمية دراسة البورصة العالمية وبالتحديد المنتجات  لمعرفة الوقت والمكان المثالي للشراء، وكيفية توفير أفضل المنتجات بناءً على احتياجات العملاء، ولابد من توافر قسم خاص لمتابعة جودة كل شحنة قبل تسليمها للعميل، والتأكد من المواصفات بشكل دقيق بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع للتمكن من إرضاء العملاء عن جودة المنتج.

 

 

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جامعة دمنهور دمنهور الصناعات الغذائية ندوة منتجات الالبان

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