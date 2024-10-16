الصناعات الغذائية تخاطب أعضاءها بشأن مشروع المواصفات القياسية المصرية لمنتجات الزيوت والدهون

خاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أعضاءها بشأن مشاريع المواصفات القياسية الواردة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة كما يلي:

مشروع المواصفة القياسية المصرية رقم 6374 " الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد " وأيضا مشروع المواصفة القياسية المصرية رقم 6940 " زيت حبة البركة المعد للطعام "



3.2 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 6 أشهر

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 بلغت 3.2 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 25% وقيمة نمو 638 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.5 مليار دولار.

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من 2024

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 1640 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 24%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار بنسبة نمو 55% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.

وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 9%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 4%.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للـ صناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2024، جاءت كالتالي:



1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 238 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%.

2- السودان بقيمة 212 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

3- فلسطين بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

4- أمريكا بقيمة 160 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

5- ليبيا بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 24%

6- هولندا بقيمة 150 مليون دولار محققة نسبة نمو 105%.

7- إسبانيا بقيمة 122 مليون دولار محققة نسبة نمو 109%.

8- المغرب بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 153%

9- الأردن بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 18%

10- في المركز العاشر إيطاليا بقيمة 111 مليون دولار ونسبة نمو 17% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.