نجوى كرم تروج لحفل ليلة رأس السنة في دبي
روجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لحفل ليلة رأس السنة الذي تحييه يوم 29 ديسمر المقبل في دبي.
ونشرت نجوى كرم بوستر الحفل عبر حسابها على منصة X، وعبرت عن شغفها بهذا الموعد.
أغنية يلعن البعد لـ نجوى كرم
وفي وقت سابق، طرحت نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان“يلعن البعد”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وأغنية “يلعن البعد” من كلمات وألحان: إيفان نصوح، وتوزيع: هادي شرارة.
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