مانشستر سيتي يستعد لبيع قائد الفريق للدوري السعودي ومفاجأة في قيمة الصفقة

استقر مسئولو نادي مانشستر سيتي، على التخلي عن أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي باللاعب.

ويعد لاعبو مانشستر سيتي محط أنظار الدوري السعودي، على رأسهم كايل ووكر، المطلوب في الدوري السعودي وتحديدًا نادي أهلي جدة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن كايل ووكر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل رخيص خاصة أن عقد اللاعب مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2026، ولا يفكر النادي الإنجليزي في تمديد عقد صاحب الـ34 عامًا.

وأشارت إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي مستعدون للتخلي عن ووكر مقابل رسوم مالية قدرها 15 مليون جنيه إسترليني فقط.

يأتي هذا بعدما انضم كايل ووكر إلى مانشستر سيتي قادمًا من توتنهام في 2017، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

لعنة تطارد هالاند مستمر مع مانشستر سيتي منذ 351 دقيقة

فيما عانى النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من لعنة طاردته منذ 351 دقيقة، في الدوري الإنجليزي.

ورغم البداية المثالية التي حققها هالاند منذ انطلاق الموسم مع مانشستر سيتي بتسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات، إلا أنه لم يسجل أو يصنع مع مانشستر سيتي في آخر 3 جولات وبالتحديد منذ 351 دقيقة.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لـ هالاند في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، عندما سجل في الدقيقة 9 هدفًا في الحارس ديفيد رايا، حيث لعب بعدها 81 دقيقة أمام الجانرز بالإضافة لآخر 3 جولات أمام نيوكاسل وفولهام وولفرهامبتون لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية سواءً بالتسجيل أو الصناعة.

ورغم صيام هالاند عن التهديف في آخر 3 جولات إلا أنه ما زال يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه الكاميروني بريان مبيومو والإنجليزي كول بالمر.

يشار إلى أن فترة الغياب عن التهديف الحالية لهالاند هي الأطول له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق وولفرهامبتون في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه يورجن لارسن، بينما تمكن جفارديول من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 33، أحرز ستونز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع من المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون والذي ضم كل من..

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل في 2.

على الجانب الأخر يتواجد وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة، بعد أن تعادل في مباراة وخسر 7 مباريات.