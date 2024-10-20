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رياضة

الدوري الإنجليزي، السيتي يتعادل 1-1 مع وولفرهامبتون في الشوط الأول

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون،
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى  الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق ولفرهامبتون في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه يورجن لارسن، بينما تمكن جفارديول من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 33.  

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون 

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون والذي ضم كل من..

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون، على قناة بي إن سبورتس 1 HD.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون 

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حصد النقاط لتصدر صدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مباراتين.

ويسعى الفريق أيضا للثأر من هزيمته أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي على نفس الملعب.

على الجانب الأخر يأمل وولفرهامبتون في تحسين نتائجه السلبية منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة فقط، بعد أن تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 مباريات.

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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