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رياضة

مانشستر سيتي يتخطى وولفرهامبتون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

السيتي يفوز غلي وولفرهامبتون
السيتي يفوز غلي وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر سيتي علي نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق وولفرهامبتون في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه يورجن لارسن، بينما تمكن جفارديول من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 33، احرز ستونز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع من المباراة.   

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون 

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون والذي ضم كل من..

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون 

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي  صدارة جدول الدوري الإنجليزي،  برصيد 20 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل في 2.

على الجانب الأخر يتواجد وولفرهامبتون في  المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة، بعد أن تعادل في مباراة وخسر 7 مباريات.

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