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رياضة

الاتحاد يرتقي لوصافة الدوري السعودي بعد الفوز على القادسية بثلاثية (فيديو)

اتحاد جدة
اتحاد جدة

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

افتتح كريم بنزيما شريط أهداف المباراة بالهدف الأول لـ اتحاد جدة في الدقيقة 7، فيما تعادل للقادسية اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني سجل النمور هدفين عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 68، وماريو ميتاج في الدقيقة 81.

تشكيل الاتحاد أمام القادسية 

وبدأ اتحاد جدة المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكو فيتش.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سعد الموسى، مهند الشنقيطي، حسن كادش.

خط الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، فابيينو.

خط الهجوم: موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

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بهذه النتيجة يرتقي الاتحاد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي القادسية في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.

 

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