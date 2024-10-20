هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يلعب فريق مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون والذي ضم كل من..

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى السيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون، على قناة بي إن سبورتس 1 HD.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حصد النقاط لتصدر صدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مباراتين.

ويسعى الفريق أيضا للثأر من هزيمته أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي على نفس الملعب.

على الجانب الأخر يأمل وولفرهامبتون في تحسين نتائجه السلبية منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة فقط، بعد أن تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 مباريات.