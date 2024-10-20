الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

السوبر المصري، أحمد القندوسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة سوبر الأبطال.

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج -  احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

والقي أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبيه قبل مغادرة فندق الاقامة متجهه الي ملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي بنصف نهائي السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

 ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

وتنقل مباراة الاهلي وسيراميكا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس 1 وmbc مصر.  

 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

 

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام اليوم الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

جوائز السوبر المصري

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري على مبلغ 250 ألف دولار (أي حوالي 12 مليون جنيه مصري)

ويحصل الوصيف على 125 ألف دولار (حوالي 6 ملايين جنيه)

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه و600 ألف) أما صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار (ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري).

 

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024

بعثة الأهلي تتوجه إلى ستاد محمد بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا ( فيديو)

 

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