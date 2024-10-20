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رياضة

نجم الأهلي: الزمالك الأقرب لحصد السوبر المصري بشرط

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

تحدث خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهات كأس السوبر المصري بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالإضافة إلى الزمالك أمام بيراميدز.

وقال خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية: "كفة الزمالك أرجح أمام بيراميدز ولو ظهر بنفس أداء السوبر الإفريقي سوف يفوز بالمباراة".

وأضاف: "لابد من مشاركة رمضان صبحي وإبراهيم عادل بشكل أساسي في بيراميدز أمام الزمالك".

وأردف: "ماييلي يمتلك إمكانيات كبيرة في صفوف بيراميدز، بالإضافة إلى أن سيف الجزيري مؤثر بشكل كبير في تشكيل الزمالك".

واختتم: "مباراة الزمالك وبيراميدز 55% لصالح الفارس الأبيض بسبب جماهيره في الملعب وفرصته هي الأكبر لحصد لقب السوبر المصري حال ظهوره بنفس أداء السوبر الإفريقي".

 

كأس السوبر المصري 

 

تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

 

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري  


 يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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