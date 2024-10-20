بعثة الأهلي تتوجه إلى ستاد محمد بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا ( فيديو)

الأهلي، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ملعب محمد بن زايد علي لملاقاة سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

واصبح ستاد محمد بن زايد علي اتم استعداد لاستقبال مباراة النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الليلة.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وعمر كمال

خط الوسط:إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي