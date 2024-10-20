رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

ويأتي تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في السوبر المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

في خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، رمضان صبحي، مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، وفيستون ماييلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات اليوم الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.