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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

 الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024، يقدم لكم موقع فيتو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري وكيفية مشاهدتها.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

 ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

وتنقل مباراة الاهلي وسيراميكا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس 1 وmbc مصر.  

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وعمر كمال 

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

سيراميكا 
سيراميكا 

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلي

واستقر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي اليوم في السوبر المصري.

حراسة المرمى.. محمد بسام.
خط الدفاع.. عبدالرحمن بودي – أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – حسين السيد.
خط الوسط.. عمر قلاوة– محمد توني – محمد عادل – أحمد قندوسي.
خط الهجوم.. فخري لاكاي – جون إيبوكا.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام اليوم الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

جوائز السوبر المصري

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري على مبلغ 250 ألف دولار (أي حوالي 12 مليون جنيه مصري)

ويحصل الوصيف على 125 ألف دولار (حوالي 6 ملايين جنيه)

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه و600 ألف) أما صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار (ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري).

الشناوي يجتمع مع لاعبي الأهلي في غياب الجهاز الفني

السوبر المصري، القندوسي يقود التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلي

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