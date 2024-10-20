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رياضة

السوبر المصري، القندوسي يقود التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلي

القندوسي، فيتو
القندوسي، فيتو

 السوبر المصري، استقر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي اليوم في السوبر المصري.

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلي 

حراسة المرمى.. محمد بسام.
خط الدفاع.. عبدالرحمن بودي – أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – حسين السيد.
خط الوسط.. عمر قلاوة– محمد توني – محمد عادل – أحمد قندوسي.
خط الهجوم.. فخري لاكاي – جون إيبوكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام اليوم الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

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