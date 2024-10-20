أخبار الاقتصاد اليوم: زيادات غير مسبوقة في أسعار الذهب الأسبوع المقبل.. البورصة تخسر 35 مليار جنيه.. والبنك المركزي يكشف محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومسنثمرى الفيوم تحديات المناطق الصناعية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وياتى هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها،

استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الاحصاء: 12401 جنيهـًا متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ان متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام 12401جنيهـًا مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.

وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

رئيس البورصة يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية لدمياط لبحث أطر التعاون المشترك

على هامش مؤتمر البورصة المصرية للتنمية في نسخته السابعة والذي انعقد في محافظة دمياط، يوم الخميس الموافق 17-أكتوبر-2024، زار أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية مقر الغرفة التجارية بالمحافظة واجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، واستعرض الطرفان سبل التعاون المشترك لزيادة الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة بين مجتمع الأعمال بالمحافظة، كما أجاب رئيس البورصة المصرية عن استفسارات الحضور بشأن إجراءات القيد في البورصة والآفاق التي يتيحها القيد لتوسع الشركات ونمو أعمالها

وقد دعا الشيخ أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التى يتيحها القيد والاستثمار بالبورصة

تعرف علي سعر الأرز اليوم الأحد

سجلت أسعار الأرز، استقرار ملحوظًا اليوم ، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

سعر الأرز اليوم الأحد

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية بلغت أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

تغطيات وأنواع وثائق تأمين المسئوليات ضد المخاطر

توفر شركات التأمين، العديد من الوثائق الاى تستهدف حماية الأطراف ضد المخاطر، ومن بينها وثائق تأمين المسئوليات.

تأمين المسئوليات

هو أنواع التأمين الهامة، وهذا النوع من التأمين يحمي الأفراد أو الأعمال التجارية من المخاطر التي قد ينتج عنها رفع طرف أو أطراف ثالثة دعوى قضائية ضد المؤمن له، أو إحالة المسؤولية القانونية إليه، لأسباب مثل سوء التصرف والممارسة أو الإصابة أو الإهمال.

سعر جرام الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب فى الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 20 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية.

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4240 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

البنك المركزي يكشف محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي

كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري.

وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

رئيس شعبة الذهب: زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع المقبل

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

مؤشرات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب، وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب

ولفت: توقعنا منذ بداية العام الجاري بحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الاضطرابات والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتوقعات باندلاع حرب إقليمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية مع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه، لتخسر نحو 35 مليار جنيه.



