البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه، لتخسر نحو 35 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو مليار

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08% عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% عند مستوى 12526 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% عند مستوى 3083 نقطة.