لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة بأسعار تصل لـ600 ألف جنيه

طرحت وزارة الداخلية، لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة تصل سعرها لأكثر من نصف مليون جنيه.



وجاء أبرز اللوحات المطروحة: لوحة معدنية " م ف ى 1" بسعر 600 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص، ولوحة معدنية " ه م م 999" بسعر 333 ألف ويتنافس عليها شخصين، لوحة معدنية مميزة " س أ 2222" بسعر 382 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص.

كما طرحت اللوحة المعدنية " م م ف 111" بسعر 350 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل من رسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

حول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ يوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

بوابة مرور مصر

وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم ادراج اللوحة في اقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

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