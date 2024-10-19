السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ممرضة ترفع دعوى ضد زوجها في جنوب الجيزة

ممرضة ترفع دعوى ضد
ممرضة ترفع دعوى ضد زوجها في الجيزة،فيتو

أقامت ممرضة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجهت بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، اعتراضا علي طلب الطاعة المقام من زوجها، قائلة أمام قاضي الأسرة: إن زوجها أرد بالدعوى التي رفعها عليها إسقاط كافة حقوقها الشرعية لعلمه أنها لم تعد تطيق العيش معه وهو من  قام بسرقة تحويشة عمرها وتعدى عليها بالضرب فأجبرها على ترك منزل الزوجية والتوجه لمنزل والدها بمفردها ومنعها من اصطحاب أطفالها معها.

وأشارت الزوجة أمام قاضي الأسرة إلى أنها منذ زواجها وهي تتحمل الكثير من بخل زوجها وعدم قدرته علي تحمل مسؤوليتها هي وأبناؤها أو توفير مصاريفهم التي أوضحت أنها كانت تقوم بتوفيرها من خلال عملها وهي صابرة من أجل أبنائها.

وأوضحت انها تمكنت من خلال وظيفتها شراء شقة تمليك بعدما كانت هي وزوجها وأبناؤها يعيشون في شقة إيجار. 

وأضافت إلى أن زوجها طلب منها كتابة عقد الشقة باسمه حتى يتمكن من إنهاء كافة أوراق عدادات المياه والغاز بسهولة وذلك لانشغالها هي في وظيفتها ولم تكن تعتقد أنها بذلك سيستولي على تحويشة عمرها، وأنه سيخون ثقتها فيه.

مؤكا أنها فوجئت قبل نقل العفش للشقة أن زوجها قام ببيع الشقة وعندما واجهته اعترف بفعلته وهددها بحرمانها من ابنائها واجبرها علي العيش بذات شقة للإيجار، فتوجهت لمنزل والدها لتفاجأ بأنه قام برفع دعوة طاعة ضدها دون سابق إنذار لتشويه سمعتها وضياع مستقبلها المهني وحرمانها من أطفالها.

محاكمات الأسبوع، أبرزها إمام عاشور و"فتاة التجمع"

ضبط موظف متهم بالاستيلاء على 13 مليون جنيه في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ممرضة قاضي الأسرة بمحكمة الأسرة جنوب الجيزة

مواد متعلقة

محاكمات الأسبوع، أبرزها إمام عاشور و"فتاة التجمع"

ضبط موظف متهم بالاستيلاء على 13 مليون جنيه في الجيزة

لقائدي المركبات، كيفية تفادي تلف الفرامل لتجنب حوادث الطرق

إغلاق محلات غير مرخصة ومركز تعليمي مخالف بالجيزة

ضبط 116 مخالفة شروط الترخيص في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

إغلاق ناد صحي للدعارة وضبط مالكه في الجيزة

لمدة 30 يوما، بدء إغلاق نفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مطعم شهير في الأميرية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

متهمًا الحكومة بالفشل، بيان عاجل بالنواب بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية