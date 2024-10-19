ممرضة ترفع دعوى ضد زوجها في جنوب الجيزة

أقامت ممرضة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجهت بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، اعتراضا علي طلب الطاعة المقام من زوجها، قائلة أمام قاضي الأسرة: إن زوجها أرد بالدعوى التي رفعها عليها إسقاط كافة حقوقها الشرعية لعلمه أنها لم تعد تطيق العيش معه وهو من قام بسرقة تحويشة عمرها وتعدى عليها بالضرب فأجبرها على ترك منزل الزوجية والتوجه لمنزل والدها بمفردها ومنعها من اصطحاب أطفالها معها.

وأشارت الزوجة أمام قاضي الأسرة إلى أنها منذ زواجها وهي تتحمل الكثير من بخل زوجها وعدم قدرته علي تحمل مسؤوليتها هي وأبناؤها أو توفير مصاريفهم التي أوضحت أنها كانت تقوم بتوفيرها من خلال عملها وهي صابرة من أجل أبنائها.

وأوضحت انها تمكنت من خلال وظيفتها شراء شقة تمليك بعدما كانت هي وزوجها وأبناؤها يعيشون في شقة إيجار.

وأضافت إلى أن زوجها طلب منها كتابة عقد الشقة باسمه حتى يتمكن من إنهاء كافة أوراق عدادات المياه والغاز بسهولة وذلك لانشغالها هي في وظيفتها ولم تكن تعتقد أنها بذلك سيستولي على تحويشة عمرها، وأنه سيخون ثقتها فيه.

مؤكا أنها فوجئت قبل نقل العفش للشقة أن زوجها قام ببيع الشقة وعندما واجهته اعترف بفعلته وهددها بحرمانها من ابنائها واجبرها علي العيش بذات شقة للإيجار، فتوجهت لمنزل والدها لتفاجأ بأنه قام برفع دعوة طاعة ضدها دون سابق إنذار لتشويه سمعتها وضياع مستقبلها المهني وحرمانها من أطفالها.